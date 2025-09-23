Trump entend rencontrer les dirigeants de certains pays arabes et islamiques pour présenter une « proposition de paix » pour Gaza (Maison Blanche) – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
mardi , septembre 23 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Les chefs du CGRI et de l’armée promettent une réponse coordonnée et rapide à la moindre agression contre l’Iran
Les États-Unis et l’Occident ne cherchent pas à obtenir un cessez-le-feu à Gaza (Jihad islamique)
Trump rencontre des responsables de pays à majorité musulmane pour discuter de l’envoi de troupes à Gaza
Un militaire israélien abattu dans une embuscade du Hamas à Gaza-ville
Barrack menace le Liban et accuse l’État de mensonges: « Vous parlez seulement et ne faites rien »
Syrie : Incursion israélienne et installation d’un poste de contrôle à Samdaniya-Ouest, dans la campagne de Quneitra
L’Iran et la Russie s’apprêtent à signer un accord pour la construction de huit nouvelles centrales nucléaires
Le refus de normalisation « pour le moment » d’al-Charaa, les fourberies de Netanyahu et les leçons de Kissinger.
Le monde se délivre du sionisme
Message secret de l’Arabie à Tel-Aviv : un avertissement en l’air
Trump entend rencontrer les dirigeants de certains pays arabes et islamiques pour présenter une « proposition de paix » pour Gaza (Maison Blanche)
Depuis 55 minutes
23 septembre 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
Le Hamas doit rendre les armes, dit le président de l’Autorité palestinienne
Trump s’en prendra aux « organisations mondialistes » devant l’ONU
Ministère de la Santé de Gaza : Les hôpitaux de Gaza ont accueilli 61 martyrs et 220 blessés au cours des dernières 24 heures
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...