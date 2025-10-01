L’exercice naval conjoint baptisé Mer de l’Amitié 2025 entre l’Égypte et la Turquie s’est achevé mardi. Cet exercice, qui s’est déroulé sur plusieurs jours dans les eaux territoriales turques, vise à renforcer la coopération militaire et l’action conjointe entre les forces armées égyptiennes et leurs homologues des pays frères et amis.

L’exercice comprenait plusieurs opérations visant à unifier les concepts opérationnels des forces participantes. Les forces spéciales des deux pays ont effectué plusieurs exercices de tir avec diverses armes, démontrant leurs méthodes d’entraînement au combat et leur précision d’engagement de cibles.

Les forces participantes ont également mené plusieurs activités d’entraînement en mer, notamment des échanges d’hélicoptères sur les ponts des navires, des inspections de navires suspects, des opérations de ravitaillement en mer et des formations de navigation de haute précision et de haute vitesse.

L’exercice vise à optimiser les capacités bilatérales des deux parties et à échanger des expertises en matière de sécurisation des théâtres d’opérations maritimes contre diverses menaces. La phase finale de l’entraînement a réuni plusieurs commandants des marines égyptienne et turque.

