Poutine défie l’Europe et dit observer sa « militarisation ». Les Occidentaux veulent un pouvoir absolu.
Bande de Gaza : 70 martyrs en 24 heures. Massacre israélien à Khan Younès
Ministre égyptien des AE Abdel Al-Ati : nous ne permettrons pas le transfert des habitants de Gaza quelles que soient les circonstances.
Appel à des manifestations après la prière du vendredi en Cisjordanie, à al-Qods et dans les territoires de 1948 en soutien à Gaza et aux factions de résistance palestinienne, et pour dénoncer le plan de Trump.
La Belgique s’oppose aux efforts de l’UE visant à utiliser les avoirs russes gelés pour financer l’Ukraine, mettant en garde contre un « pari énorme » et des risques juridiques et financiers à long terme.
Le ministre iranien des AE Abbas Araghchi à son homologue pakistanais : les restrictions prévues par la résolution 2231 de l’ONU concernant le programme nucléaire iranien « expireront comme prévu », le 16 octobre.
Bureau du gouvernement à Gaza : L’entité sioniste n’a autorisé l’entrée que de 1 824 camions sur les 18 000 qui auraient dû être autorisés en septembre dernier
Police britannique : 4 blessés lors d’une attaque au couteau devant une synagogue de Manchester
Après les excuses de Netanyahu, Trump signe un accord de défense inédit avec le Qatar
Les organisateurs de la flottille Sumud : plus de 443 volontaires originaires de 47 pays ont été illégalement détenus après l’interception des bateaux.
2 octobre 2025
Bande de Gaza : 70 martyrs en 24 heures. Massacre israélien à Khan Younès
Ministre égyptien des AE Abdel Al-Ati : nous ne permettrons pas le transfert des habitants de Gaza quelles que soient les circonstances.
Appel à des manifestations après la prière du vendredi en Cisjordanie, à al-Qods et dans les territoires de 1948 en soutien à Gaza et aux factions de résistance palestinienne, et pour dénoncer le plan de Trump.
