Le haut commandant martyr, Fouad Ali Shokor (alias Sayed Mohsen), est né le 25 avril 1961dans la localité de Nabi Sheet, dans la Békaa, à l’est du Liban. Ce chef martyr appartenait à la génération fondatrice du Hezbollah et a joué un rôle majeur dans la création et l’organisation des premiers groupes de Résistance islamique au Liban.

Il a participé à la Résistance ayant contré l’invasion israélienne au début des années 1980 et a été blessé lors des affrontements héroïques de Khaldeh en 1982.

Il a joué un rôle clé dans la planification et la direction des opérations, notamment qualitatives, contre les forces d’occupation israéliennes au Liban.

Il était le plus haut responsable militaire du Hezbollah pendant sa fondation.

Le leader martyr a dirigé et organisé l’envoi de cadres militaires du Hezbollah pour aider les musulmans vulnérables en Bosnie-Herzégovine entre les années 1992 et 1995.

Il était le commandant responsable de l’élaboration des plans militaires de la Résistance islamique, notamment pendant la guerre de juillet 2006 contre l’ennemi israélien et après lors des batailles contre le takfirisme.

Il a également dirigé des missions militaires et de sécurité spécialisées à différentes étapes de l’histoire de la Résistance.

Au lendemain de l’opération Déluge d’AlAqsa le 8 octobre 2023, le martyr Shokor a guidé les opérations militaires du Front de soutien libanais à Gaza.

Il est tombé en martyre sur la voie d’AlQods, à la suite d’une opération d’assassinat israélienne perfide visant un bâtiment résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth, le 30 juillet 2024.