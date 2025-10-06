France: Mort-né, le gouvernement Lecornu démissionne – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
lundi , octobre 6 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
L’Iran soutient la décision palestinienne sur le cessez-le-feu à Gaza
Liban: Sayed Hachem Safieddine… Le leader de la vision du développement et de la solidarité sociale globale
USA : Trump assure avoir mis à exécution sa menace de licencier des fonctionnaires à la suite du blocage budgétaire qui entre lundi dans sa 2eme semaine et risque de s’étendre dans la durée
Lavrov assure à son homologue vénézuélien Ivan Gil : Moscou s’engage à préserver l’Amérique latine et les Caraïbes comme zone de paix.
Le commandant du CGRI, le général de division Mohammad Pakpour : toute action hostile en mer ou sur les îles sera confrontée à une réponse décisive des forces navales.
Téhéran : L’arrêt des crimes à Gaza n’absout pas les États et les institutions internationales de leur responsabilité juridique de poursuivre leurs auteurs israéliens accusés de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité.
Téhéran : La décision concernant la bande de Gaza appartient au peuple palestinien. Nous mettons en garde contre les promesses non tenues de l’occupation.
Human Rights Watch critique le plan du président américain Donald Trump pour Gaza : il ne prévoit pas de mécanismes de responsabilisation pour les crimes commis à Gaza.
Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu 251 drones ukrainiens pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions.
Cisjordanie occupée : Les forces israéliennes font exploser la maison du prisonnier Ahmed al-Haimouni à al-Khalil, l’accusant d’avoir financé l’attaque de Tel-Aviv en 2024, et ont mené des raids à Ramallah et à Tulkarem.
France: Mort-né, le gouvernement Lecornu démissionne
Depuis 5 heures
6 octobre 2025
Bref
Commentaires
Articles liés
USA: Des licenciements de fonctionnaires ouvrent une deuxième semaine de blocage budgétaire
Nucléaire: Pas de reprise des négociations « à ce stade » avec les Européens, dit l’Iran
Flottille pour Gaza: Des militants suisses dénoncent des « conditions de détention inhumaines » en ‘Israël’
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...