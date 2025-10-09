Le ministre israélien d’extrême droite Bezalel Smotrich dit qu’il ne votera pas en faveur de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza – Site de la chaîne AlManar-Liban
jeudi , octobre 9 2025
Hamdan : L’administration de la bande de Gaza doit être composée de personnalités palestiniennes, sans ingérence israélienne
Hamdan : L’accord prévoit l’ouverture de cinq points de passage pour acheminer l’aide humanitaire vers la bande de Gaza
Le dirigeant du Hamas, Oussama Hamdan: La première phase répondra à la demande la plus importante du peuple palestinien, à savoir l’arrêt de l’agression contre la bande de Gaza
Médias israéliens: Des équipes travaillent sur les noms des prisonniers palestiniens qui devraient être libérés. Ce point n’a pas encore été résolu
Sources palestiniennes : Un raid israélien vise le quartier de Tuffah et un autre sur la rue Al-Nafaq, à l’est de la ville de Gaza
Maariv : L’armée israélienne recule vers les lignes convenues
Gouvernement israélien: Le cessez-le-feu entrera en vigueur ce soir après son approbation par le gouvernement
Radio de l’armée israélienne: Entrée en vigueur de l’accord du cessez-le-feu à Gaza
Espagne : le parlement approuve un embargo officiel sur les armes à ‘Israël’
Les Brigades Al-Qassam publie une citation du leader martyr Sayed Nasrallah
Le ministre israélien d’extrême droite Bezalel Smotrich dit qu’il ne votera pas en faveur de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza
Depuis 4 heures
9 octobre 2025
