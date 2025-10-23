Depuis le cessez-le-feu conclu fin novembre 2024, les attaques israéliennes et les violations de la souveraineté du Liban n’ont pas cessé.

Ce matin, vers 8 h 15, un drone israélien a tiré un missile guidé sur une moto sur la route du vieux cimetière de la ville de ‘Aïn Qana, dans la région d’Iqlim al-Touffah, tuant son motard.

Avant son martyre, Ahmad Karbala avait accompagné son fils Ali de six ans à l’école de Kfar Fila puis s’était rendu au cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un second fils, Mahdi qui avait succcombé quelques mois plus tôt dans un accident tragique.

Par ailleurs, rapporte le correspondant d’al-Manar, un drone israélien a largué une bombe sonore près d’un berger aux abords de la ville de Kfar Chouba dans le secteur oriental de la frontière, sans faire de victimes.

Dans cette même région, l’armée libanaise a également révélé avoir démantelé une caméra de surveillance installée par l’ennemi israélien sur les hauteurs du mont Sadana, entre les villes de Chebaa et de Kfar Chouba. Cette opération s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à surveiller et à contrer les activités israéliennes hostiles à la frontière libanaise, selon l’armée.

Par ailleurs, le correspondant d’al-Manar a rapporté qu’un drone ennemi avait violé l’espace aérien libanais et survolé à basse altitude plusieurs villes et villages à l’est de Baalbek.

Mardi, des avions ennemis avaient lancé deux frappes aériennes sur les régions de Mahmoudiya et de Jarmaq, déclenchant de nombreux incendies de forêt. Les équipes de la défense civile des centres de Nabatieh, de l’Autorité islamique de la Santé et des Scouts du Message islamique ont œuvré pour les éteindre.