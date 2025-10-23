Au 12e jour de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à Gaza, le bureau de presse du gouvernement dans la bande de Gaza a annoncé l’enterrement d’environ « 54 martyrs non identifiés, dont les corps ont été remis par les forces d’occupation ces derniers jours, confirmant des traces de torture sur la plupart d’entre eux ».

Le ministère de la Santé de Gaza a également confirmé « la réception de 30 corps de martyrs par les forces d’occupation via la Croix-Rouge, portant le nombre total de corps reçus à 195 ».

Le Commandement central américain (CENTCOM) a également annoncé l’ouverture du Centre de coordination civilo-militaire en « Israël », qui servira de principal centre de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de coordination de l’aide à Gaza.

Dans le cadre des visites américaines en « Israël », la Douzième chaîne israélienne a rapporté que « le secrétaire d’État américain Rubio Marcos se rendrait demain en Israël pour deux jours afin de discuter de la mise en œuvre de l’accord et de la prochaine phase ».

Concernant la Cisjordanie, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « la Knesset a approuvé l’examen préliminaire de la loi imposant la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée ».

Condamnations de l’approbation par la Knesset du projet de loi d’annexion de la Cisjordanie

Le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité nationale palestinienne, le Mouvement de résistance islamique (Hamas) et les pays arabes et islamiques ont condamné mercredi l’approbation préliminaire par la Knesset (Parlement israélien) de deux projets de loi visant à annexer la Cisjordanie occupée et la colonie de Maale Adumim (à l’est de Jérusalem occupée).

Ils ont souligné que cette mesure « ne changera rien à la réalité palestinienne du territoire » et compromettra la solution à deux États.

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que « le vote de la Knesset sur les deux projets de loi visant à annexer la Cisjordanie et à imposer la souveraineté sur la colonie de Maale Adumim en lecture préliminaire reflète le visage noir de l’occupation coloniale ».

Il a souligné « que l’entité sioniste persiste dans ses tentatives de légaliser les colonies et d’imposer la souveraineté sioniste sur les territoires palestiniens occupés, en violation flagrante de toutes les lois et résolutions internationales pertinentes ».

Il a également affirmé que « les tentatives « frénétiques » de l’occupation d’annexer des terres de Cisjordanie sont « nulles et non avenues et ne changeront rien au fait qu’il s’agit de terres palestiniennes » au regard de l’histoire et du droit international, ainsi que de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice en 2024 », selon le texte du communiqué du Hamas.

Le Hamas a tenu l’entité sioniste responsable des « répercussions de ces lois d’occupation invalides ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également condamné « avec la plus grande fermeté les tentatives de la Knesset de l’occupation israélienne d’annexer des terres palestiniennes en approuvant aujourd’hui ce qu’elle appelle l’imposition de la souveraineté israélienne ».

Le communiqué a ajouté que « le territoire palestinien occupé en Cisjordanie, y compris Jérusalem et Gaza, constitue une seule unité géographique et que l’entité sioniste n’y exerce aucune souveraineté ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde contre « les tentatives désespérées et continues d’Israël, puissance occupante illégale, de créer des réalités sur le terrain ».

Il a considéré que tous ces faits étaient « nuls et non avenus, méconnus, rejetés et ne constituaient pas une réalité », et qu’ils seraient combattus par tous les moyens juridiques, politiques et diplomatiques.

Jordanie

De son côté, la Jordanie a condamné l’approbation par la Knesset de ces deux projets de loi, considérant cette décision comme « une violation flagrante du droit international et une dangereuse escalade qui compromet la solution à deux États ».

Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Fouad Majali, a déclaré dans un communiqué que le Royaume « condamne fermement l’approbation par la Knesset, en lecture préliminaire, de deux projets de loi, dont l’un vise à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée, tandis que l’autre vise à légitimer la souveraineté israélienne sur l’une des colonies coloniales illégales ».

Il a estimé « qu’il s’agissait d’une violation flagrante du droit international, compromettant la solution à deux États et le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création de son État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem occupée pour capitale ».

Majali a également souligné « qu’ Israël n’a aucune souveraineté sur le territoire palestinien occupé ».

Qatar

Doha a également fermement condamné la démarche israélienne. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l’État du Qatar « condamne fermement l’approbation par la Knesset de la lecture préliminaire de deux projets de loi visant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et une colonie ».

Le communiqué qatari a qualifié la démarche israélienne de « violation flagrante des droits historiques du peuple palestinien » et de violation flagrante du droit international et des résolutions de l’ONU.

Doha a appelé « la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités juridiques et morales et à prendre des mesures urgentes pour contraindre les autorités d’occupation israéliennes à mettre fin à leurs projets d’expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés », selon le communiqué qatari.

Koweït

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a exprimé « la plus vive condamnation et dénonciation du Koweït concernant l’approbation des deux projets de loi par la Knesset israélienne ». Dans un communiqué, le ministère a déclaré que « ce comportement constituait une violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2234, qui condamne les colonies israéliennes et affirme leur illégalité ».

L’État du Koweït a réitéré « son appel à la communauté internationale et au Conseil de sécurité pour qu’ils assument leurs responsabilités en mettant fin à ces pratiques illégales et en dissuadant les politiques expansionnistes de l’occupation, qui compromettent les chances de paix et de solution à deux États, selon le communiqué ».

Arabie saoudite

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a également exprimé la condamnation et la dénonciation de la démarche israélienne par le Royaume.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le Royaume souligne son rejet total de toutes les violations de la colonisation et de l’expansionnisme adoptées par les autorités d’occupation israéliennes, réitérant son soutien au droit inhérent et historique du peuple palestinien frère à établir son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes. »

Turquie

Le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié la décision israélienne de « provocatrice et menaçante pour la sécurité et la stabilité de la région ».

Dans un communiqué, il a déclaré : « La mesure prise par le Parlement israélien visant à annexer la Cisjordanie occupée est contraire au droit international et nulle et non avenue. Cette mesure provocatrice, prise alors que des efforts pour parvenir à la paix à Gaza sont en cours, menace le climat de sécurité et de stabilité déjà fragile dans la région. »

Imposition de sanctions

De son côté, Moustafa Barghouti, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, a qualifié l’approbation préliminaire par la Knesset des deux projets de loi israéliens de « complot », appelant à une riposte par l’imposition de sanctions à « Israël ».

Barghouti a déclaré dans un communiqué que « l’approbation préliminaire par la Knesset de la loi visant à annexer la Cisjordanie et à y imposer la souveraineté israélienne était un complot auquel participaient les partis sionistes israéliens, tant au gouvernement que dans l’opposition ».

Il a souligné que cela avait été réalisé « par la participation au vote, ou l’absence à la session, afin de garantir une majorité pour l’adoption de la loi injuste d’annexion de la Cisjordanie, ainsi que de la loi imposant la souveraineté israélienne sur la colonie de Maale Adumim, à l’est de Jérusalem ».

Barghouti a souligné que la réponse à « cette agression flagrante contre toutes les lois et résolutions internationales est d’imposer un boycott et des sanctions complets à Israël ».

Le secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne a affirmé « qu’Israël déchirait les terres de Cisjordanie par le biais de colonies de peuplement, qu’il consacre désormais par des lois injustes ».

Il a également appelé tous les pays du monde, en particulier les pays arabes et islamiques, à imposer des sanctions complètes à Israël « afin de le dissuader de sa politique d’annexion et d’expansion sioniste ».

Il convient de noter que le projet de loi d’annexion de la Cisjordanie a été présenté par le député Avi Maoz (du Bloc Noam, parti de droite) et a été soutenu par 25 députés, tandis que 24 autres s’y sont opposés sur 120. Il sera soumis à la Commission des affaires étrangères et de la défense pour délibération avant d’être présenté en première lecture.

Le second projet de loi, qui prévoit l’annexion de la colonie de Maale Adumim, construite sur des terres palestiniennes à l’est de Jérusalem, a été déposé par le député Avigdor Lieberman (Yisrael Beitenu) et un groupe de députés.

La résolution a été votée en faveur par 32 députés, contre neuf. Elle sera maintenant soumise à la Commission des affaires étrangères et de la défense pour discussion.

Maale Adumim est située à l’est de Jérusalem occupée et constitue l’une des plus grandes colonies de Cisjordanie occupée. Son annexion isolerait Jérusalem-Est de son environnement oriental palestinien et diviserait la Cisjordanie en deux parties.

Si « Israël » annexe la Cisjordanie, cela signifierait la fin de la possibilité de mettre en œuvre la solution à deux États, telle que consacrée par les résolutions de l’ONU.

« Israël » a occupé la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en 1967, une action considérée comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international.

En septembre dernier, les États-Unis, par la voix de leur président Donald Trump, ont déclaré qu’ils ne permettraient pas à « Israël » d’annexer la Cisjordanie. Quarante-six sénateurs démocrates ont également exhorté Trump hier à empêcher « Israël » d’annexer la Cisjordanie occupée.

Source: Médias