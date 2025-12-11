Le département américain de la Sécurité intérieure a annoncé l’acquisition d’une flotte d’avions Boeing pour mettre en œuvre la politique d’expulsion de l’administration Trump.

La porte-parole du département, Tricia McLaughlin, a déclaré sur la platforme X que cette mesure vise à permettre au Service de l’immigration et des douanes (ICE) d’« opérer plus efficacement, notamment en empruntant des itinéraires aériens plus rentables ».

Elle a ajouté que « cette nouvelle initiative permettra aux contribuables d’économiser environ 279 millions de dollars », en réponse à un article du Washington Post.

Selon le Washington Post, « ce contrat de 140 millions de dollars porte sur l’achat de six Boeing 737 auprès de Dedalus Aviation, une société créée début 2024, et ne constitue pas un accord direct avec Boeing ».

Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump en janvier, l’administration a intensifié ses opérations d’expulsion, effectuant plus de 1 700 vols vers des dizaines de pays, selon Human Rights First.

Trump avait fait de la lutte contre l’immigration clandestine une priorité absolue, mettant en œuvre une série de mesures pour accélérer les expulsions et renforcer la sécurité aux frontières, notamment des raids menés par les agents de l’Immigration et des Douanes (ICE).

Ces raids ont suscité de vives critiques et ont entraîné des recours juridiques et des manifestations dans plusieurs États et villes dirigés par des démocrates.

L’administration américaine affirme que plus de deux millions d’immigrants sans papiers ont quitté le pays depuis janvier, dont 1,6 million volontairement.