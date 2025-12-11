Le président iranien Massoud Pezeshkian s’est entretenu avec son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, le mardi 11 décembre. Ils ont essentiellement passé en revue leur coopération bilatérale et les derniers développements dans les Caraïbes.

Le président Pezeshkian a fermement condamné, lors d’un appel téléphonique, le déploiement par les États-Unis d’une flotte navale dans les Caraïbes et au large des côtes du Venezuela, qualifiant cette initiative de violation des normes internationales et une action dangereuse qui menace la paix et la sécurité mondiales.

La mission de lutte américaine « Southern Spear » (Lance du Sud) lancée contre le Venezuela dans les Caraïbes est entrée dans une nouvelle phase. Cela fait plus de trois mois que la pression militaire américaine s’intensifie, sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue, sans pourtant de preuves à l’appui.

Depuis début septembre, les forces américaines ont mené au moins 21 frappes distinctes dans les eaux internationales, tant dans les Caraïbes que dans l’est du Pacifique. Au total, au moins 83 personnes ont été tuées, selon les déclarations des responsables américains.

M.Pezeshkian a réitéré le soutien de l’Iran à l’indépendance, à la sécurité et à la stabilité du Venezuela.

« Nous suivons de près l’évolution de la situation dans la région des Caraïbes et les mouvements des États-Unis, et nous assurons notre pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple vénézuéliens », a-t-il déclaré.

Il a souligné le principe d’alliance stratégique et d’amitié durable entre l’Iran et le Venezuela, mettant en avant les liens profonds unissant les deux nations : « L’Iran considère le Venezuela comme son véritable ami et allié et soutient ce pays en toutes circonstances, notamment dans l’actuelle situation délicate. »

Téhéran souhaite promouvoir sa coopération avec le Venezuela dans tous les domaines et salue le soutien de Caracas au sein des instances internationales.

« L’unité et la volonté nationale » du peuple vénézuélien aideront le pays à surmonter les difficultés actuelles, a estimé le président Pezeshkian.

De son côté, Nicolas Maduro a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de l’Iran au gouvernement et au peuple vénézuéliens.

« Nos nations ont toujours été unies et, au fil des ans, en établissant des relations solides, elles ont su développer des relations amicales propices à la paix, à la coopération et au progrès », a-t-il déclaré.

Face à la montée des tensions dans les Caraïbes, Maduro a fustigé les actions américaines, les qualifiant de « provocatrices, inutiles et contraires à la Charte des Nations Unies ».

« Les fausses accusations portées par les États-Unis contre le noble peuple vénézuélien se sont heurtées à l’opposition de l’opinion publique mondiale, y compris aux États-Unis », a-t-il indiqué.

Le peuple vénézuélien reste uni dans la défense de « la paix, de l’indépendance et de la vérité, il est plus fort et plus uni que jamais, et de plus en plus préparé à parvenir à la paix et à la victoire ».

Il a également transmis ses chaleureuses salutations au Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, et a salué la coopération stratégique entre Téhéran et Caracas.

« Nous allons poursuivre et renforcer sérieusement nos relations et notre coopération avec la République islamique d’Iran. Les deux pays resteront en contact permanent et s’efforceront de renforcer la paix et le développement ; c’est notre responsabilité commune », a-t-il ajouté.

Source: Avec PressTV