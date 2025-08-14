L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé mercredi avoir recensé « les noms de 28 citoyens syriens, dont 12 femmes, exécutés sur le terrain par des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur, lors du massacre de Soueida ».

« Cela porte à 429 le nombre de personnes exécutées sur le terrain, dont 38 femmes, 14 enfants et des personnes âgées. Parmi elles, 20 membres du personnel médical de l’hôpital national de Soueida, abattus par des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur », selon l’Observatoire.

Le nombre total de victimes recensées lors des récents affrontements de Soueida s’élève à 1 653 depuis leur déclenchement le 13 juillet. Parmi elles, 20 agents de santé de la Direction de la santé de Soueida, tués le 16 juillet 2025 lors d’une attaque des forces armées contre l’hôpital national.

En juillet dernier, des affrontements armés violents et sanglants ont éclaté entre des groupes druzes, d’une part, et des groupes tribaux bédouins et les ministères syriens de la Défense et de l’Intérieur, d’autre part, faisant des centaines de morts.

Le 19 juillet, la présidence syrienne a annoncé un cessez-le-feu immédiat et global, appelant toutes les parties à respecter pleinement la résolution et à cesser toutes les hostilités afin de préserver l’unité de la Syrie et la sécurité de son peuple.

Source: Médias