Le Mouvement de résistance islamique Hamas a annoncé vendredi soir sa position officielle concernant le plan proposé par le président américain Donald Trump, qui appelle à la cessation de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et à l’échange des prisonniers.

Dans un communiqué publié à l’issue de vastes consultations au sein de ses instances dirigeantes, avec diverses factions palestiniennes et des médiateurs, le mouvement a déclaré avoir pris une décision « responsable » après mûre réflexion et avoir soumis sa réponse officielle aux médiateurs.

Le mouvement a expliqué qu’il « apprécie les efforts arabes, islamiques et internationaux, ainsi que ceux du président américain Donald Trump, appelant à la fin de la guerre dans la bande de Gaza, à un échange de prisonniers, à l’entrée immédiate de l’aide humanitaire et au rejet de l’occupation de la bande de Gaza ou du déplacement de notre peuple ».

Le Hamas a confirmé son accord pour la libération de tous les prisonniers israéliens, vivants et morts, conformément aux modalités d’échange prévues dans la proposition, à condition que les conditions de terrain appropriées soient réunies pour cet échange. Le Hamas s’est déclaré prêt à entamer immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs afin d’en discuter les détails.

Le mouvement a également réitéré son accord pour confier l’administration de la bande de Gaza à un organisme palestinien de technocrates indépendants, issu d’un consensus national et bénéficiant du soutien arabe et islamique.

La déclaration souligne que « les autres questions incluses dans la proposition Trump, relatives à l’avenir de Gaza et aux droits nationaux du peuple palestinien, relèvent d’une position nationale globale fondée sur le droit et les résolutions internationaux pertinents. Elles seront débattues dans un cadre national palestinien global, dont le Hamas fait partie.»

Le mouvement conclut sa déclaration en affirmant son adhésion aux principes et aux droits du peuple palestinien, et son engagement à œuvrer avec toutes les forces et factions pour la défense de l’intérêt national suprême.

Le responsable du Hamas, Ousama Hamdan a déclaré à la chaîne Al-Arabiya : « Nous sommes prêts à entamer des négociations concernant un échange de captifs. Nous refusons qu’une partie non palestinienne gère les affaires de Gaza. »

Selon lui, les corps de certains captifs ont été enterrés et d’autres se trouvent dans des zones où les forces d’occupation sont présentes.

« Il y a des problèmes sur lesquels le Hamas n’a pas le monopole et qui nécessitent un cadre palestinien plus large. Le mouvement ne peut pas y répondre seul », a-t-il aussi indiqué.

Trump : arrêter les bombardements

Après avoir consulté la réponse du Hamas, le président américain a demandé à Israël de cesser les bombardements.

« Au vu de la déclaration du Hamas, je pense qu’il est prêt à une paix durable. Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza afin que nous puissions extraire les otages rapidement et en toute sécurité ! Pour l’instant, c’est trop dangereux. Nous discutons déjà des détails qui doivent faire l’objet d’un accord. Il ne s’agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant attendue au Moyen-Orient », a-t-il écrit sur son compte Truth social.

Trump avait auparavant posté sur sa page la déclaration du Hamas.

Le correspondant politique de la radio de l’armée israélienne a pour sa part déclaré : « Pour la première fois depuis le début de la guerre, les États-Unis ont refusé le principe de négocier sous le feu. Un grand drame et un silence pesant règnent actuellement à Jérusalem. C’est une folie totale. Trump décide : Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza. Le Hamas est prêt à conclure la paix sur la base de la réponse qu’il nous a donnée ».

Selon la correspondante de Channel 12, le plus grave est que Trump exige qu’Israël cesse ses tirs jusqu’à la fin des négociations, une mesure qu’Israël redoute, insiste-t-elle.

Aucune réaction officielle israélienne n’a encore été exprimée.

Source: Média