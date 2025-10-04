Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a critiqué la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu « d’expulser d’Israël les militants » de la Flottille de Sumud, qui ont été arrêtés alors qu’ils se dirigeaient vers la bande de Gaza pour briser le blocus ».

Dans un communiqué de presse, Ben-Gvir a déclaré : « La décision du Premier ministre d’autoriser les sympathisants terroristes de la flottille à rentrer dans leurs pays est une erreur fondamentale. »

Il a ajouté « qu’une approche différente aurait dû être adoptée : Je pense qu’ils devraient être détenus ici pendant plusieurs mois, dans une prison israélienne, afin qu’ils se familiarisent avec l’odeur du quartier pénitentiaire pour terroristes. Il est inacceptable que le Premier ministre les renvoie sans cesse dans leurs pays, et que ce retour ne fasse que les inciter à y retourner encore et encore ».

Ses commentaires font suite aux efforts déployés par Ben-Gvir pour garantir que les militants détenus subissent un traitement sévère pendant leur détention.

Ben-Gvir est arrivé au port d’Ashdod à la fin de la fête de Kippour. Selon les médias israéliens, « le commissaire de police Kobi Shabtai et le commandant du district sud Haim Bublil ont supervisé la remise des détenus à l’administration pénitentiaire israélienne ».

De là, Ben-Gvir s’est rendu à la prison de Ketziot, ordonnant à l’administration pénitentiaire de « les traiter comme des terroristes », criant : « Vous êtes des terroristes ! ».

Lors de sa visite du centre de détention, Ben-Gvir a souligné : « Comme je l’avais promis, ceux qui ont participé à la flottille, les partisans du terrorisme, sont ici dans une prison de sécurité et sont traités comme des terroristes, dans tous les sens du terme ».

Le ministre israélien a ajouté : « Ils (les militants arrêtés) reçoivent des survêtements de terroristes, des conditions de détention dignes de terroristes, et ils reçoivent le strict minimum, comme je l’avais promis ».

Une banderole représentant la bande de Gaza en ruines a été déployée dans la zone où les militants étaient retenus, sous le titre Nouvelle Gaza.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi « qu’ aucun des navires de la flottille humanitaire pour Gaza n’a réussi à atteindre la bande de Gaza ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé que « les participants à la flottille sont en bonne santé », contrairement aux ordres de Ben-Gvir.

En revanche, les organisateurs de la flottille ont expliqué que plus de 443 volontaires originaires de 47 pays avaient été illégalement détenus à la suite de l’interception israélienne. Ils ont appelé à une intervention internationale immédiate afin de garantir la sécurité des volontaires de la flottille et leur libération immédiate.

